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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Doğalgaz Kaynaklar Zirvesi'nde Türkiye'nin Stratejik Önemi Vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Doğalgaz Kaynaklar Zirvesi'nde Türkiye'nin Stratejik Önemi Vurguladı
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İstanbul Doğalgaz Kaynaklar Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin doğal kaynakları ve coğrafi konumunun küresel enerji denkleminde stratejik bir yer sağladığını ifade etti.

İstanbul Doğalgaz Kaynaklar Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye hem doğal kaynakları hem coğrafi konumuyla küresel enerji denkleminde stratejik bir yere sahiptir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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