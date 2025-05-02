Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Doğalgaz Kaynaklar Zirvesi'nde Türkiye'nin Stratejik Önemi Vurguladı
İstanbul Doğalgaz Kaynaklar Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin doğal kaynakları ve coğrafi konumunun küresel enerji denkleminde stratejik bir yer sağladığını ifade etti.
İstanbul Doğalgaz Kaynaklar Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye hem doğal kaynakları hem coğrafi konumuyla küresel enerji denkleminde stratejik bir yere sahiptir" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika