İstanbul, Diyarbakır ve Balıkesir'de 'Yolyemezler' grubuna operasyon düzenlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Diyarbakır ve Balıkesir'de eş zamanlı düzenlenen 'Kafes-14' operasyonları kapsamında 'Yolyemezler' grubu olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini ve 19 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Diyarbakır ve Balıkesir'de eş zamanlı düzenlenen 'Kafes-14' operasyonları kapsamında 'Yolyemezler' grubu olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini ve 19 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz, nefeslerini keseceğiz. İstanbul'da faaliyet gösterdiği tespit edilen Yolyemezler organize suç örgütüne yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Kafes-14 Operasyonu düzenlendi. Organize suç örgütünün kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, yağma, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarını işlendikleri tespit edildi" dedi.

'ALLAH AYAĞINIZA TAŞ DEĞDİRMESİN'

19 şüphelinin yakalandığını duyuran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyon kapsamında, 11 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 2 adet otomatik tabanca, 23 adet şarjör, 900 adet değişik çaplarda fişek, 1 adet çelik yelek, 15 adet kar maskesi, 2 adet GPS takip cihazı, muhtelif miktarda uyuşturucu, 8 adet sanal bahiste kullanıldığı değerlendirilen bilgisayar ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonlar devam ediyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz milletimizin duaları sizlerle. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz."(DHA)