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İstanbul'dan Seçilen 28. Dönem Milletvekilleri Mazbatalarını Almaya Devam Ediyor

Politika Haberleri

TBMM'de 28. Dönemde görev yapacak milletvekilleri, İstanbul İl Seçim Kurulu'na gelerek mazbatalarını almaya devam ediyor. MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Partisi'den bazı milletvekilleri mazbatalarını aldı.

TBMM'de 28. Dönemde görev yapacak milletvekilleri, İstanbul İl Seçim Kurulu'na gelerek mazbatalarını almaya devam ediyor.

14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde İstanbul'dan seçilen MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Partisi'den bazı milletvekilleri mazbatalarını almak üzere İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İl Seçim Kurulu'na geldi. Milletvekillerine mazbatalar İl Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Seçkin ve kurul üyeleri tarafından verildi. Sırrı Süreyya Önder ve Celal Fırat ile birlikte Yeşil Sol Partisi'den seçilen 7 milletvekili mazbatasını aldı. MHP milletvekili İsmail Faruk Aksoy da mazbatasını aldı. İYİ Parti milletvekilleri Nimet Özdemir, Burak Akburak, Mustafa Cihan Paçacı, Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, Mehmet Selim Ensarioğlu, Ersin Beyaz, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ve Seyithan İzsiz de mazbatalarını alan isimler arasındaydı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi İYİ Parti İstanbul Politika Haberler

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