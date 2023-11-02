İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistin halkının yaşadığı zulme dikkati çekmek amacıyla İstanbul'dan Gazze'ye yürüyüş başlatan grup Ankara'ya ulaştı.

Kadıköy'den "Hürlerin Yürüyüşü" adıyla hareket eden, Ankara ve Hatay üzerinden 30 gün sonra Gazze'de olmayı planlayan şair ve yazar Mehmet Akıncı ile arkadaşları, yürüyüşün 12'nci gününde başkente vardı.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde mola verdikleri alanda AA muhabirine açıklamalarda bulunan Akıncı, İsrail'in, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yaptığı saldırı sonrasında yürümeye karar verdiklerini söyledi.

"Artık bu bütün insanlığın utancı ve biz bu utancı daha fazla kaldıramadığımız için harekete geçtik." diyen Akıncı, yol boyunca kısa süreli katılımlarla da yürüyüşlerini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Akıncı, yürüyüşleri boyunca kendi planlamalarına göre konaklayamadıklarını, yürüyüşe katkı sunmak isteyenlerce ağırlandıklarını aktardı.

Başlattıkları yürüyüşten büyük çoğunlukla olumlu tepkiler aldıklarını bildiren Akıncı, bazı araçların grubu görünce durduğunu ve kendilerine yardımcı olduklarını anlattı.

Akıncı, yürüyüşlerinin geldiği noktaya ilişkin "Mümkünlerin en iyisiyle muhtemellerin en kötüsü arasındayız. Yani en kötü ihtimaller de başımıza gelebilir, en iyi imkanlarla da karşılaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Grup, gece konaklamasının ardından yarın yürüyüşüne devam edecek.