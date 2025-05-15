İstanbul'daki Rusya-Ukrayna Görüşmeleri Hakkında Açıklama

İstanbul'daki Rusya-Ukrayna Görüşmeleri Hakkında Açıklama
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Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'da planlanan Rusya-Ukrayna görüşmeleri ile ilgili erteleme olmadığını ve saatlendirilmiş bir görüşme henüz kesinleşmediğini duyurdu. Teknik düzeyde bir Rus heyeti İstanbul'da bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan Rusya- Ukrayna görüşmelerine ilişkin "Saatlendirilmiş bir görüşme henüz yok. Bu bakımdan bir erteleme söz konusu değil" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan Rusya- Ukrayna görüşmelerine ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada görüşmelerde bir ertelemenin söz konusu olmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Saatlendirilmiş bir görüşme henüz yok. Bu bakımdan bir erteleme söz konusu değil. Teknik düzeydeki bir Rus heyeti İstanbul'da. Bazı ABD'li yetkililer de İstanbul'da. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskyy, birazdan Sayın Cumhurbaşkanımızla Ankara'da görüşecek. Antalya'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı devam ediyor. Sayın Bakanımız Antalya'da. Herhangi bir düzeyde kesinleşen bir görüşme olduğunda bildireceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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