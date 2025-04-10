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İstanbul'daki Görüşmelerde Ukrayna Krizi Ele Alınmıyor

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus ve ABD'li heyetlerin İstanbul'daki görüşmesinin ikili ilişkilerin normalleştirilmesine odaklandığını, Ukrayna krizinin ise gündemde olmadığını açıkladı.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ve ABD'li heyetlerin bugün İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmeye değinerek, "Rusya Dışişleri Bakanlığı ve ABD Dışişleri Bakanlığı arasındaki görüşmeler ikili ilişkilerin normalleştirilmesi odaklı. Görüşmelerde Ukrayna krizinin çözülmesi ele alınmıyor" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün düzenlediği basın toplantısında Rus ve ABD'li heyetlerin İstanbul'da devam eden görüşmesine değindi. Peskov, açıklamasında İstanbul'daki görüşmelerin yalnızca ikili ilişkiler odaklı olduğunu söyleyerek, "Rusya Dışişleri Bakanlığı ve ABD Dışişleri Bakanlığı arasındaki görüşmeler ikili ilişkilerin normalleştirilmesi odaklı. Görüşmelerde Ukrayna krizinin çözülmesi ele alınmıyor" dedi.

İstanbul'da yerel saatle 10.00 sıralarında başlayan görüşmenin 4-5 saat sürmesi bekleniyor. Görüşmede, Rus heyete Rusya'nın ABD Büyükelçisi Aleksandr Darchiev, ABD heyetine de ABD Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Orta Avrupa'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter başkanlık ediyor. - MOSKOVA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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