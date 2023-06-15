İstanbul'daki Bozuk Asansörler ve Yürüyen Merdivenler İBB Meclisi'nde Gündemde

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, AK Parti'li Meclis Üyesi Hamdi Demirhan'ın soru önergesiyle kentteki bozuk asansörler ve yürüyen merdivenlerin sorunu gündeme geldi. Demirhan, AK Parti döneminde yapılan ulaşım projelerinden bahsederek, İstanbul'da ulaşımın teknik olarak değil de algı ile yönetilmeye çalışılan bir alan haline getirildiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, kentteki bozuk asansörler ve yürüyen merdivenler gündeme geldi.

İBB Meclisi haziran ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Soru önergesi için söz alan Ak Parti'li Meclis Üyesi ve aynı zamanda Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi olan Hamdi Demirhan, AK Parti döneminde İBB'nin yatırım ve çalışmalarla her zaman öncü ve örnek olmasının, ulaşım başta olmak üzere yapılan faaliyetlerle İstanbulluların hayatını kolaylaştırmasının ve kentsel hizmetlerde kaliteyi yükseltmenin temel hedef olarak belirlendiğini söyledi.

AK Parti döneminde "insan" ve "şehir" kavramlarının hizmetin temel amacı olduğunu ifade eden Demirhan, yapılan her hizmette bu kadim şehrin ve bu şehirde yaşayan insanların çıkarlarının her şeyin üzerinde tutulduğunu, şehrin farklı siyasi ikballer uğruna kaderine terk edilmediğini belirtti.

Demirhan, AK Parti dönemindeki ulaşım projelerinden bahsederek, şöyle konuştu:

"AK Parti döneminde ulaşımda, lastik tekerlekli ve raylı sistemler ağı sorunsuz şekilde çalıştırılmış, bugün İstanbul için rutin haline gelen İETT arızaları, yangınlar, seferlerde gecikmelerin yaşanması İstanbul için kabul edilebilir bir durum olmamıştır. İETT'deki arızalar, yanmalar ve seferlerin iptal veya gecikmesi şimdi de İstanbul'un metrolarında yaşanmaya başlamıştır. İETT araçları gibi AK Parti döneminde yapılıp sorunsuz şekilde çalışan metro hatlarında yanmalar, arızalar ve sefer iptalleri başlamıştır. İstanbullu vatandaşlarımız adı yürüyen ancak kendisi yürümeyen merdivenlerden, çalışmayan asansörlerden geçti, metroların doğru şekilde çalışmasını umut eder hale geldi. İstanbul ulaşım sisteminde metrolar da İETT'nin kaderini yaşamaya başlamış ve İstanbullular için başka bir ulaşım problemi haline gelmiştir."

"Ulaşım çözümleri için 8 milyar 254 milyon lira yatırım yaptık" mottosuyla, İstanbul ulaşımının teknik olarak değil de algı ile yönetilmeye çalışılan bir alan haline getirildiğini söyleyen Demirhan, "Reklam için aynı zamanda yaklaşık 1 milyar lira harcandığı düşünüldüğünde İstanbul ulaşımının reklam harcamalarından çok daha önemli bir konu olduğunu size hatırlatmak isterim. 'Ulaşımı İstanbul'da sorun olmaktan ve İstanbul'un gündeminden çıkaracağız.' dediniz ama görüyoruz ki İstanbul'da ulaşımı en önemli sorun haline getirdiniz." ifadelerini kullandı.

"Yanan, arızalanan İETT araçlarına yönelik hangi çözüm önerileri geliştirilmiştir?"

İstanbul'daki ulaşımın kaderine terk edilemeyecek kadar önemli olduğuna işaret eden Demirhan, şu soruları sordu:

"İstanbullara seçim döneminde vadettiğiniz 19 ulaşım vaadinden kaçına başladınız? Başlayamadıysanız sebepleri nelerdir? AK Parti döneminde başlayan ve yarım bıraktığınız yatırımları yapmayı düşünüyor musunuz? İstanbul'da artan ulaşım yoğunluğuna çözüm önerileriniz nelerdir? Yanan, arızalanan İETT araçlarının bu sorununa yönelik hangi çözüm önerileri geliştirilmiştir? Metrolardaki yanma, arızalanma, sefer iptallerindeki nedenler nelerdir, bu nedenlere yönelik ne tür çözüm önerileri geliştirilmiştir? Metro ve metrobüslere hizmet eden, başta engelli asansörleri olmak üzere asansörler, yürüyen merdivenler gibi yerlerin çalışmamasının nedenleri nelerdir?"

Soru önergesi, oy birliğiyle kabul edildi.