İstanbul'daki Bıçaklı Saldırı Sonrası Aile, TBMM'yi Ziyaret Etti
İstanbul Kadıköy'de pazarda 2 çocuğun bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi, TBMM'yi ziyaret etti. Minguzzi'nin ailesi, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile görüşmelerinin ardından AK Parti Grup Başkanvekilleri Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nu ziyaret etti. - ANKARA
