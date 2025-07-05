İstanbul'da Yolsuzluk Soruşturmasında 4 Belediye Başkanı Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı. Karalar ve Tutdere'nin İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yürüttüğü 'yolsuzluk' soruşturmasında kapsamında 'suç örgütü kurmak' ve 'yönetmek', 'rüşvet vermek' suçlarından tutukluyken etkin pişmanlıktan faydalanan Aziz İhsan Aktaş'a ait firmalarda çalışan tanıklar ve soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüphelilerin beyanları doğrultusunda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu ve kişileri dönemin Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger'e ödeme yapmaları için yönlendirdiği iddiaları üzerine Zeydan Karalar ve Özcan Zenger gözaltına alındı.

Soruşturmanın devamında ise Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin, belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu ve kişileri Belediye Başkan Yardımcısı

Ceyhan Kayhan'a yönlendirdiği ve Kayhan'a farklı tarihlerde para verildiğine ilişkin iddialar nedeniyle Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Kayhan gözaltına alındı.

15 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger ve Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'ın İstanbul'a getirildiği öğrenildi. Öte yandan rüşvet almak ve suç örgütüne üye olmak suçlarından tutuklu bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği kazançlarla aldığı araç ve Taşınmazları üzerine aldığı 4 şüpheli de 'suçtan elde edilen geliri aklama' suçundan gözaltına alındı.

AKGÜN'ÜN VEKİLİ DE GÖZALTINDA

Ayrıca eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün inşaat firmalarından ruhsat ve iskan izinleri karşılığı projelerden taşınmaz talep ettiği, bazı iş sahiplerini taşınmaz vermeye zorladığı ve elde edilen taşınmazları yakınlarının üzerine yaptığı iddiaları üzerine Akgün'ün yerine vekalet eden Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.