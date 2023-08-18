İstanbul'da yakalanan PYD/YPG üyelerinden 4'ü tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG üyesi olan 7 terörist yakalandı. Yakalanan teröristlerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da yakalanan terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/ Ypg üyelerinden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK ve Suriye uzantısı PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 15 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen operasyonda 7 terörist yakalanmıştı. Yakalanan 7 teröristten 4'ü bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL