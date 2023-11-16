İstanbul'da yakalanan PKK şüphelisi Tekirdağ'da tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi, Tekirdağ'da tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgüte finans sağlayan M.N.A'nın Rusya'dan İstanbul'a geldiği bilgisi üzerine çalışma yaptı. Zanlı, gözaltından sonra Tekirdağ'a getirildi ve savcılıktaki ifadesi sonrası tutuklandı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda İstanbul'da yakalanan şüpheli Tekirdağ'da tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileri ile irtibatlı olan ve örgüte finans sağlayan M.N.A'nın Rusya'dan İstanbul'a geldiği bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Fatih ilçesinde gözaltına alınan zanlı Tekirdağ'a getirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Tekirdağ Adliyesine sevk edilen şüpheli savcılıktaki ifadesi sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.