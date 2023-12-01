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İstanbul'da yabancı uyruklu kişilerin para karşılığında evlenmelerini sağlayan şüpheliler yakalandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kişileri para karşılığında Türk vatandaşlarıyla evlendirerek haksız kazanç elde eden 11 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda, usulsüz düzenlendiği değerlendirilen belgeler ve suçtan elde edildiği düşünülen para da ele geçirildi.

İstanbul'da, yabancı uyruklu kişilerin vatandaşlık ve ikamet izni alması için para karşılığında evlenmelerini sağlayarak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar sonucu bazı şüphelilerin, yabancı uyruklu kişileri para karşılığında Türk vatandaşlarıyla evlendirerek, vatandaşlık ve ikamet izni almalarını sağladıklarını ve bu şekilde yüksek miktarda haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenleyen ekipler, aralarında nikah memurları, aracılar, şirket sahipleri, danışmanlar, tercümanlar ve bu işlemleri organize ettiği belirtilen şüphelilerin de bulunduğu 11 zanlıyı gözaltına aldı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, usulsüz düzenlendiği değerlendirilen aile, öğrenci, uzun ve kısa dönem ikamet başvuru formları, evlilik başvuru belgeleri, bekarlık belgeleri ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 270 avro, 1440 dolar, 930 sterlin ve 80 bin lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Politika

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