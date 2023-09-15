İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan operasyonda, kent genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda, şüphelilerin adreslerinde detaylı aramalar yapıldı ve bazı şüpheliler gözaltına alındı.
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Ekipler, adreslerde detaylı arama yaptı.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Politika