İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan operasyonda, kent genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda, şüphelilerin adreslerinde detaylı aramalar yapıldı ve bazı şüpheliler gözaltına alındı.