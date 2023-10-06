İstanbul'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 104 Kişi Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda 104 kişi yakalandı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonun detaylarına ulaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, şüphelilerin aralarında uyuşturucu ticareti için "4 kasa domates gönderir misin?", "5,5 metre kumaş gönderir misin?", "Yemek yemeye geleceğim yanına.", "Eşofman ve ayakkabılarım hazır mı?" gibi mesajlar kullandığını tespit etti.

Ayrıca ekipler, bazı şüphelilerin uyuşturucuyu motosikletlerle dağıttığını belirledi.

Adres ve kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Kadıköy, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şişli, Sarıyer, Beyoğlu, Esenyurt, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 104 kişi yakalandı, 3,5 kilo bonzai, çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar, skunk, uyuşturucu hap, silah ve para ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurduğu operasyonla ilgili, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki bu uyuşturucu tacirlerinin geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Terörle, uyuşturucuyla, organize suç çeteleriyle, düzensiz göçle mücadelemiz amansızca devam edecek." ifadesini kullanmıştı.