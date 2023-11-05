İstanbul'da Uluslararası Silahlı Suç Örgütü Operasyonu

İSTANBUL'da, polisin operasyonuyla çökertilen Avustralya merkezli küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini 'Reis' lakaplı Hakan Ayık'ın yaptığı 'Comanchero' isimli uluslararası silahlı organize suç örgütünün 5'i kırmızı bültenle aranan toplam 42 şüphelisi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avustralya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini 'reis' lakaplı Hakan Ayık'ın yaptığı, uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero'ya "Suç işlemek için örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, uluslararası uyuşturucu madde ticareti, suçtan elde edilen mal varlığını aklamak" suçlarından operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonlarda ABD ve Avustralya makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Reis lakaplı Hakan Ayık, Yeni Zelanda makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Duax Hohepa Ngakuru, Avustralya makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Hakan Arif Tavukçu, ABD makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Barış Tükel, Erkan Yusuf Doğan, mavi bültenle aranan Jimmy Avaıjan, Sibel Arif, Alp Öztürk ile birlikte örgütün suçlarına yardım eden 42 şüpheli yakalandı. Vatan Caddesinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulama işlemleri tamamlanan çete lideri dahil 42 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.