İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü MLKP'ye üye 18 şüpheli tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılığın talimatı üzerine harekete geçerek kent genelinde 13 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı ve emniyete götürüldü. Ekipler, diğer 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.