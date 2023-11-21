İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda Gezi Parkı olayları sırasında elinde sapanlı fotoğraflarıyla gündeme gelen ve kamuoyunda 'sapanlı teyze' olarak anılan Emine Cansever'in de gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye Operasyon : 23 gözaltı

Gezi Parkı olayları sırasında "sapanlı teyze" olarak gündeme gelen Emine Cansever de gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda Gezi Parkı olayları sırasında elinde sapanlı fotoğraflarıyla gündeme gelen ve kamuoyunda "sapanlı teyze" olarak anılan Emine Cansever'in de gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyetine bağlı TEM Şube ekipleri, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen polis ekipleri, örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarının yanı sıra teknik ve fiziki takip izlemelerini de gerçekleştirerek, son dönemde eylem arayışında olan, örgüte ait evlerde silah, mühimmat olabileceği ve bu ikametlerde aranması bulunan şüphelileri tek tek tespit etti. Ardından İstanbul'da 22 ilçede 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 23 şüpheli yakaladı.

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınanların arasında Gezi Parkı olayları sırasında elinde sapanlı fotoğraflarıyla gündeme gelen ve kamuoyunda "sapanlı teyze" olarak da anılan Emine Cansever'in olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi. TEM Şubedeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.