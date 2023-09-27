İstanbul'da Terör Operasyonu: 12 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da terör operasyonu: 12 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da 14 adrese gerçekleştirilen terör operasyonunda 12 şüpheli yakalanırken, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve bu tabancaya ait 56 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, DEAŞ ile birlikte Heyeti Tahrir El Şam (HTŞ), Fetih Cephesi (FEC), El Nusra Cephesi terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda çatışma bölgeleriyle iletişim halinde olarak İstanbul'da faaliyet yürüttükleri tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul'da 7 ilçede 14 farklı adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve bu tabancaya ait 56 adet

fişek, 2 adet kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.