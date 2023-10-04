İstanbul'da Tefecilere Yönelik Operasyon: 14 Kişi Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da tefecilere yönelik gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 14 kişinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlarda ruhsatsız silah, nakit para, çek, senet, ikili sözleşmeler ile borçlu kişilerin kayıtlarının tutulduğu defterler ele geçirildi.

Tefecilere ağır darbe: 2 ayrı operasyonda 14 gözaltı

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da tefecilere yönelik gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 14 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tefecilik suçu çerçevesinde yürütülen 2 ayrı operasyon düzenlendiğini bildirdi. Yapılan çalışmalar sonrası 14 şüpheli şahsın gözaltına alındığını belirten Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, operasyonlarda ruhsatsız silah, nakit para, çek, senet, ikili sözleşmeler ile borçlu kişilerin kayıtlarının tutulduğu defterler ele geçirildiğini aktardı.

Organize suç örgütleri ve çetelerle olduğu gibi halkımızın huzurunu kaçıran tefecileri de adalete teslim etmeye kararlı olduklarını sosyal medya paylaşımında belirten Bakan Yerlikaya, "Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Mali Suçlarla mücadelemiz aralıksız devam edecek" ifadelerine yer verdi.