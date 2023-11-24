İstanbul'da silahlı suç örgütüne operasyon: 22 tutuklama talebi

İSTANBUL merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 'Yolyemezler Çetesi' üyelerine dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Yaşadışı sanal bahis oynattıkları tespit edilen şebekenin günlük yaklaşık 3 milyon lira çevirdiği belirlendi. Şebekenin gizli bölmlerde ele geçirilen silahlar basına gösterildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında Büyükçekmece, Güngören ve Silivri'de "silahla adam öldürme", "silahla birden fazla kişiyi yaralama", "birden fazla iş yeri ve aracı kurşunlama", "silahla tehdit" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarına karışan şebekeyle ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda ekipler, şebeke üyelerinin belirledikleri evlerde kurduğu sistemle sanal bahis oynattıklarını tespit etti. Şüphelilerin hücre evi olarak kullandıkları ve yöneticilerin de kaldıkları adreslerde günlük yaklaşık 3 milyon liranın çevrildiğini ortaya çıktı. Söz konusu adreslerde polis ekiplerince yakalanan ve içerisinden şüpheli ile silahların çıktığı gizli bölmelerin ise özel olarak hazırlanarak uzaktan kumandayla çalıştığı tespit edildi. Operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah, 2 av tüfeği, 3 otomatik tabanca, 23 şarjör, bin mermi, çelik yelek, 15 kar maskesi, 2 takip cihazı, bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi, 100 bin lira ile 8 bilgisayar ele geçirildi.

Kendilerine sosyal medyada 'Yolyemezler Çetesi' diyen silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkez olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda şebeke lideri Mehmet Selim A.'nın da bulunduğu toplam 27 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Öte yandan operasyon yapılan adreslerde ele geçirilen silahlar ise emniyette sergilendi.