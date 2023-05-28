İstanbul'da Seçmenler Erken Saatlerde Okullara Akın Etti

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için erken saatlerden itibaren okullara gelen seçmenler yoğunluk oluşturdu. Seçmenler oy kullanma saatini bahçede beklerken, Türkiye'nin en fazla seçmen sayısına sahip okullarından biri olan Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu'nda 51 sandıkta oy kullanma işlemi devam ediyor.

İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için erken saatlerden itibaren okullara gelen seçmenler yoğunluk oluşturdu.

Erken saatlerde okullara gelen birçok seçmen oy kullanma saatini bahçede bekledi.

Türkiye'de en fazla seçmen sayısına sahip okullardan biri olan Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu'na gelen seçmenler saat 08.00'de görevliler tarafından içeri alındı.

Toplam 19 bin 351 seçmeninin kayıtlı olduğu okulda, sınıflara kurulan 51 sandıkta seçmenlerin oy kullanma işlemi sürüyor.