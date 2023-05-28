İstanbul'da seçmen listelerinde sıkıntı

Çekmeköy ilçesinde bulunan seçmen listelerinin bir kısmının elle dokunulduğunda silinmesi üzerine tüm sandıklarda kontroller yapıldı. Sıkıntılı listelerin olduğu sandıklarla ilgili tutanaklar tutulup şikayette bulunuldu. Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı ise daha dikkatli hareket edilmesi çağrısında bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çekmeköy ilçesinde bulunan seçmen listelerinin bir kısmının elle dokunulduğunda silinmesi üzerine tüm sandıklarda kontroller yapıldığı, sıkıntılı listelerin olduğu sandıklarla ilgili tutanaklar tutulup şikayette bulunulduğu belirtildi. Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı ise verdiği kararda, sandık kurullarına, silinme ve bulaşmanın artmasına neden olmayacak şekilde daha dikkatli hareket edilmesi yönünde çağrı yaptı.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan seçmen listelerinin bir kısmının elle dokunması ile silinmesi üzerine harekete geçildi. Gelişme üzerine CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tüm sandıklarda kontroller yapılmış, sıkıntılı listelerin olduğu sandıklarla ilgili tutanaklar tutulmuş, şikayette bulunulmuştur" denildi.

Yapılan başvuru sonrasında Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nca alınan kararda, yazıcı tonerinden kaynaklı aksaklık nedeniyle yeniden çıktı dağıtımı yapılamayacağı kaydedildi. Kararda, silinme ve bulaşmanın artmasına neden olmayacak şekilde daha dikkatli hareket edilmesi yönünde çağrı yapıldı. Oyunu kullanan kişilerin imzasını atması hususunda cetvelle yardımcısı olunulması tavsiyesinden bulunuldu.