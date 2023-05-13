İstanbul'da seçim sandıkları kuruldu

İstanbul'da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyların kullanılacağı okullara sandıklar kuruldu.

Türkiye'de yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hazırlıklar tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu, sandık başkanı ve görevlilerine oy kullanımı ve güvenliği ile ilgili bir günlük eğitim verildi. Eğitimin ardından görevliler yarınki seçim için oy kullanılacak sandık numaralarını kapılara astı. Daha sonra sandık ve oy kabinlerini kurarak, hazırlıkları tamamladı. Hazırlıkların tamamlandığı okullardan Başakşehir İBB Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu'nda sandıklar ve oy kabinleri görüntülendi.

Vatandaşların oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri anlatan 2067 numaralı Sandık Başkanı Tuğçe Mumcu, "Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilen eğitim gereği sandık ve oy kabinlerimizi kurduk. Yarın çuval ve oy pusulaları teslim aldıktan sonra ant içip, yapmamız gerekenleri yapacağız. Sandık başkanı olarak, vatandaşlarımız içeri girdiğinde telefonlarını ve üzerlerinde herhangi bir kayıt cihazını kesinlikle bırakmaları hususunda onları uyaracağız. Bir de zarflar içinde oy pusulası olması gerekecek, biri cumhurbaşkanlığı ve biri milletvekili oy pusulası olacak. Tercih mührünü doğru yere basarak ve basıldıktan sonra mühür dışarıda kalacak şekilde katlayarak, zarflara koymalarını isteyeceğiz" dedi. - İSTANBUL

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