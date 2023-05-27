İstanbul'da seçim öncesi siyasi partilerin bayrak ve pankartları toplanıyor

İstanbul'da, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimiyle ilgili siyasi propaganda serbestliğinin sona ermesinin ardından siyasi partilerin bayrak ve pankartları toplanmaya başlandı. Kentte ilçe belediyelerine bağlı temizlik işleri ekipleri, saat 18.00 itibarıyla görev alanlarında bulunan bayrak, afiş ve pankartları toplamak için harekete geçti. Bu kapsamda, Fatih'te belediye temizlik ekipleri meydan, cadde ve sokaklardaki siyasi parti bayraklarını topluyor.