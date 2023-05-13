İstanbul'da Seçim Hazırlıkları Tamamlandı

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekili seçimi için İstanbul'da sandıklar kuruldu ve hazırlıklar tamamlandı. Okullara kurulan sandık ve oy kabinleri görüntülendi.

İSTANBUL'da yarın yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekili seçimi için sandıklar kuruldu. Okullara kurulan sandık ve oy kabinleri ile hazırlıklar tamamlandı.

Türkiye'de yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşların okul sınıflarında oy kullanacağı kabin bölümleri ve sandıklar kuruldu. Görevliler yarınki seçim için oy kullanılacak sandık numaralarını kapılara astı. Hazırlıkların tamamlandığı okullardan Ataşehir Halil Atamavcı İlkokulu'nda sandıklar ve oy kabinleri görüntülendi.

Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023