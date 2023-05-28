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İstanbul'da Sayılan Oylar İlçe Seçim Kurullarına Getiriliyor

Politika Haberleri

İstanbul'da okullarda sayılan oylar ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu kapsamında saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de bitti. İstanbul'da da okullarda sayım işlemi biten oylar ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı.

İstanbul'da sayılan oylar ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı

İSTANBUL - İstanbul'da okullarda sayılan oylar ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu kapsamında saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de bitti. İstanbul'da da okullarda sayım işlemi biten oylar ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Politika

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