İstanbul'da sayılan oylar ilçe seçim kurullarına getiriliyor
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İstanbul'da okullarda sayılan oylar ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu kapsamında saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de bitti. İstanbul'da da okullarda sayım işlemi biten oylar ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı. - İSTANBUL
İstanbul'da okullarda sayılan oylar ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu kapsamında saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de bitti. İstanbul'da da okullarda sayım işlemi biten oylar ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika