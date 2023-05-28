İstanbul'da sandıklar kapandı, oy sayımına başlandı
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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu kapsamında saat 08.00 başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de bitti. İstanbul'da sandıklar kapandı, oyların sayımına başlandı.
İstanbul'da sandıklar kapandı, oy sayımına başlandı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu kapsamında saat 08.00 başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de bitti. İstanbul'da sandıklar kapandı, oyların sayımına başlandı.
81 ildeki seçmenler Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Saat 08.00'da başlayan oy verme işlemi saat 17.00'da bitti. İstanbul'da da oy verme işleminin bitmesinin ardından oyların sayımına geçildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika