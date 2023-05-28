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İstanbul'da Sandıklar Kapandı, Oy Sayımına Başlandı

İstanbul'da Sandıklar Kapandı, Oy Sayımına Başlandı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu kapsamında saat 08.00 başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de bitti. İstanbul'da sandıklar kapandı, oyların sayımına başlandı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu kapsamında saat 08.00 başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de bitti. İstanbul'da sandıklar kapandı, oyların sayımına başlandı.

81 ildeki seçmenler Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Saat 08.00'da başlayan oy verme işlemi saat 17.00'da bitti. İstanbul'da da oy verme işleminin bitmesinin ardından oyların sayımına geçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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