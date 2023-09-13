İstanbul'da Sahte Servis Plakası Şebekesine Operasyon: 19 Kişi Yakalandı

İstanbul'da sahte servis plakası düzenleyen ve sahte barkodla gerçekmiş gibi işlem yapan şebekeye yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda 19 kişi yakalandı. Şebekenin sahte plakaların belediye nezdinde kendilerine devredildiğine inandırmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait sahte bir web sitesi yaptırdıkları anlaşılırken, belediyenin 110 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi.

İstanbul'da sahte servis plakası düzenleyen ve sahte barkodla gerçekmiş gibi işlem yapan şebekeye yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda 19 kişi yakalandı. Şebekenin sahte plakaların belediye nezdinde kendilerine devredildiğine inandırmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait sahte bir web sitesi yaptırdıkları anlaşılırken, belediyenin 110 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi. - İSTANBUL