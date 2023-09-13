İstanbul'da Sahte Plaka Operasyonu: 19 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Valiliği, servis taşımacılığı yapmak isteyen vatandaşlara sahte (L) plaka üretip satarak 110 milyon lira kamu zararına yol açan bir çeteye yönelik bu sabah 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İstanbul Valiliği, servis taşımacılığı yapmak isteyen vatandaşlara sahte (L) plaka üretip satarak 110 milyon lira kamu zararına yol açan bir çeteye yönelik bu sabah 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya gövre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Bürosu koordinesinde "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarıyla ilgili yürütülen çalışmalarda, servis taşımacılığı yapmak isteyen vatandaşlara sahte (L) plaka üretip satan bir çeteyi tespit etti.

Söz konusu çetenin, ürettiği sahte plakaları sözde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait sahte bir web sitesi yaptırarak gerçeğe aykırı devir-teslim işlemleri tesis ettikleri, ayrıca kopya web sitesi olan URL adresine yönlendiren sahte karekodlar yaptırdıkları, sahte web sitesi ve sahte karekodlarla noterleri de yanıltarak sahte servis plakalarını yetkisiz kişiler adına noterde tescil ettirdikleri belirlendi.

37 SAHTE PLAKAYLA TAŞIMACILIK YAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Bu şekilde toplam 37 sahte (L) plakayla taşımacılık yapıldığı, güncel enflasyon değerleriyle yaklaşık 12 milyon lira suç geliri elde edildiği, belediyeye ödenmesi gereken paranın şüphelilerin eline geçmesiyle de yaklaşık 110 milyon lira kamu zararı oluştuğu tespit edildi. Sahte plakalarla taşımacılık yapanların, uyguladıkları fahiş fiyatlarla da vatandaşları mağdur ettiği ortaya çıktı.

Bu kapsamda bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli toplam 8 ilde (İstanbul, Adana, Kayseri, Yozgat, Rize, Kastamonu, Sivas, Antalya) yapılan eş zamanlı operasyonda, 19 şüpheli yakalandı. Haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüphelinin ben benzer suçlardan tutuklu olduğu, bir şüphelinin de yurt dışında olduğu anlaşıldı.