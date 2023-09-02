İstanbul'da polis ekipleri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün koordinesinde, provokatif eylemlerin önlenmesine yönelik özel harekat ekipleri ve helikopter desteğiyle denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde çeşitli suçlardan araması bulunan 3 şüpheli yakalandı ve 5 düzensiz göçmen sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İstanbul'da polis, kentin bazı ilçelerinde "terör, huzur, güven" denetimi yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün koordinesinde, provokatif eylemlerin önlenmesine yönelik özel harekat ekipleri ve havadan helikopter desteğiyle denetim gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, akşam saatlerinde yaptıkları denetimlerde kıraathane ve kafe gibi noktaları kontrol ederken çok sayıda kişiyi sorguladı.

Denetimlerde çeşitli suçlardan araması bulunan 3 şüpheli yakalandı.

Ayrıca yakalanan 5 düzensiz göçmen sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi görevlilerine teslim edildi.