İstanbul'da PKKKCK operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü tarafından bölücü terör örgütü PKKKCK'ya yönelik olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Ekim'de İstanbul ve Bitlis'te 8 adrese yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların PKKKCK terör örgütü KCKTDÖ Siyasal alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri öğrenildi. Gözaltına alınanların, sahte pasaport ve evrak hazırlayarak teröristleri kaçak yollardan yurt dışına çıkardıkları belirlendi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 1 adet 7.65 çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör, 15 adet 7.65 fişek, 2 adet 9 mm fişek, çok sayıda örgütsel doküman bulundu.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 7 kişiden 3'ü serbest bırakılırken bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme 3 kişi hakkında ise tutuklama kararı verdi.