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İstanbul'da PKK'ya yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

Politika Haberleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada, silahlı terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.

İstanbul'da terör örgütü Pkk'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada, silahlı terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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