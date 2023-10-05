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İstanbul'da PKK'ya yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada, silahlı terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.