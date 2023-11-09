İstanbul'da PKK üyelerine yardım eden 4 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK üyelerine yardımcı olduğu belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

İstanbul'da, terör örgütü PKK üyelerine yardımcı olduğu belirlenen 4 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

Ekipler, çalışmalarında, terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG sorumlularıyla irtibatlı olan, örgüt mensuplarının metropollerdeki eylem arayışları kapsamında barınma, saklanmalarına yardımcı olan, Avrupa'daki PKK/KCK'lı şüphelilerle irtibatlı olan, örgüt mensuplarına para aktarımı ile yasa dışı yollardan Avrupa'ya geçiş yapacak örgüt mensuplarına yardımcı olan şüphelilerin kentte olduğunu belirledi.

Adres ve kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ile yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.