İstanbul'da PKK Terör Örgütüne Operasyon: 5 Şüpheli Yakalandı
İstanbul'da PKK terör örgütünde faaliyet gösterdikleri iddia edilen 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Özden ATİK /İSTANBUL, İSTANBUL'da PKK terör örgütünde faaliyet gösterdikleri iddia edilen 5 şüpheli sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında PKK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbari bilgi bulunan 7 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Polis ekiplerinin sabah saatlerinde düzenlediği operasyonla 5 şüpheli yakalandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika