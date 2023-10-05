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İstanbul'da PKK Terör Örgütüne Operasyon: 5 Şüpheli Yakalandı

Politika Haberleri

İstanbul'da PKK terör örgütünde faaliyet gösterdikleri iddia edilen 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Özden ATİK /İSTANBUL, İSTANBUL'da PKK terör örgütünde faaliyet gösterdikleri iddia edilen 5 şüpheli sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında PKK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbari bilgi bulunan 7 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Polis ekiplerinin sabah saatlerinde düzenlediği operasyonla 5 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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