İstanbul'da düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü PKK/KCK üyeliği şüphesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden aralarında HEDEP Beylikdüzü İlçe örgütü yöneticisi Emrullah Şenyüz'ün de olduğu 3 kişi tutuklandı.

İstanbul'da PKK operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü PKK/KCK üyeliği şüphesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden aralarında HEDEP Beylikdüzü İlçe örgütü yöneticisi Emrullah Şenyüz'ün de olduğu 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 3 gün önce İstanbul Terörle Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve 3 gündür TEM Şubede sorguya çekilen aralarında Halkların Demokratik Partisi Beylikdüzü İlçe Örgütü yöneticileri Zemine Gökçe, Emrullah Şenyüz ve Nurten Demir'in de yer aldığı 7 kişinin polisteki sorgusu bugün tamamlandı. Terörle Mücadele Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan şüpheliler, bu sabah Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Örgüt propagandası yapmakla suçlanan zanlılara, savcılıkta katıldıkları eylem ve etkinlikler soruldu.

Savcılık ifadelerinin ardından Zemine Gökçe ve Nurten Demir'in de aralarında olduğu 3 şüphelinin serbest bırakıldığı öğrenildi. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen bir kişi 'adli kontrol' hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, HEDEP Beylikdüzü İlçe Örgütü yöneticilerinden Emrullah Şenyüz'ün de içinde olduğu 3 şüphelinin "örgüt propagandası" ve "örgüt üyeliği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.