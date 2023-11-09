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İstanbul'da PKK operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

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Politika Haberleri

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgüt üyelerine barınma ve para aktarma konularında yardımcı oldukları belirlendi.

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 4 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan örgüt üyelerinin, Suriye'deki PKK/KCK-PYD/YPG sorumluları ile irtibatlı oldukları, örgüt mensuplarının metropollerdeki eylem arayışları kapsamında barınma/saklanmalarına yardımcı oldukları ve Avrupa'daki örgüt üyeleriyle irtibatlı kişilere para aktarma işlerine aracılık ettikleri tespit edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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