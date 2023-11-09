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İstanbul'da PKK operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgüt üyelerine barınma ve para aktarma konularında yardımcı oldukları belirlendi.