İstanbul'da PKK operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
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İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgüt üyelerine barınma ve para aktarma konularında yardımcı oldukları belirlendi.
İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 4 gözaltı
İSTANBUL - İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan örgüt üyelerinin, Suriye'deki PKK/KCK-PYD/YPG sorumluları ile irtibatlı oldukları, örgüt mensuplarının metropollerdeki eylem arayışları kapsamında barınma/saklanmalarına yardımcı oldukları ve Avrupa'daki örgüt üyeleriyle irtibatlı kişilere para aktarma işlerine aracılık ettikleri tespit edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika