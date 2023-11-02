İstanbul'da PKK'nın Suriye uzantısına yönelik operasyon: 11 örgüt üyesi yakalandı

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısına yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 13 PYD/YPG üyesinden 11'nin yakalandığı bildirildi. Zanlıların, örgüt adına Suriye uyruklu şahıslara orman yaktırıp video çekmeleri yönünde talimat verdikleri belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, olarak bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Örgütün Suriye kolu PYD/YPG'ye karşı yürütülen soruşturma çerçevesinde 13 şüpheli tespit edildi. PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri döneme ait bilgi ve fotoğrafları bulunan şahısların, örgüt adına Suriye uyruklu şahıslara orman yaktırıp video çekmeleri yönünde talimat verildikleri belirlendi. Ardından şüphelilerin yakalanması için İstanbul'un 10 ilçesinde toplamda 13 ayrı adreste eş zamanlı baskın yapıldı. Dün yapılan operasyonlarda 11 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Örgüt fertlerinin barındıkları adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyallare el konuldu.

Gözaltına alınan 11 şüpheli sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürülürken, firari durumda olan 2 PYD/YPG mensubunun yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı. - İSTANBUL