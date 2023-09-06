İstanbul'da PKK lehine slogan atan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü PKK lehine slogan atarak korsan gösteri düzenleyen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Yakalanması devam eden 3 şüpheli için çalışmalar sürüyor.