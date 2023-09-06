İstanbul'da PKK lehine slogan atan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı
İstanbul'da terör örgütü PKK lehine slogan atarak korsan gösteri düzenleyen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Yakalanması devam eden 3 şüpheli için çalışmalar sürüyor.
İstanbul'da, terör örgütü PKK lehine slogan atarak korsan gösteri düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Eylül'de Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde terör örgütü PKK lehine slogan atıp, havai fişek kullanarak korsan gösteri yapan ve düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Operasyon kapsamında adreslerinde bulunmayan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.