İstanbul'da PKK/KCK propagandası yapan 4 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Başakşehir'de PKK/KCK terör örgütünü öven ve destekleyen bir grup tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Aramalarda ise dijital materyaller, yasaklı yayınlar, ruhsatsız tüfek ve mermiler ele geçirildi.

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir grup tarafından Başakşehir'de PKK/KCK terör örgütünü övücü, destekleyici slogan atılıp pankart açılması üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 4 zanlıyı yakaladı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayınlar, ruhsatsız tüfek ve 29 mermi ele geçirildi.