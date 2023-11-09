İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da Suriye'deki PKK/KCK mensuplarıyla irtibatlı olan ve örgüt için eylem arayışında olan şüphelilerin barınmasını sağlayan kişilere operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İSTANBUL'da Suriye'deki PKK/KCK mensuplarıyla irtibatlı olup, büyük şehirlerde örgüt için eylem arayışında olan şüphelilerin barınmasını sağlayan, ayrıca örgüt mensupları arasında 'havala ticareti' yapan kişilere operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri, PKK/KCK'nın Suriye'deki mensuplarına yardım ve yataklık edenlerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından, örgütün Suriye'deki sorumluları ile irtibatlı olan, örgüt mensuplarının metropollerdeki eylem arayışları kapsamında barınma ve saklanmalarına yardımcı olan, Avrupa'daki PKK/KCK mensupları ile irtibatlı olan ve örgüt mensuplarına para aktarım işlerine aracılık eden "Havala Ticareti" yapan, illegal yollardan Avrupa'ya geçiş yapacak örgüt mensuplarına yardımcı olan kişiler belirlendi. Tespit edilen şüphelilere dün sabah, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.