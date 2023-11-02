İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 11 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da yapılan operasyonda, PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği döneme ait bilgi ve fotoğraf bulunan şüphelilerin yanı sıra; örgüt adına Suriye uyruklu kişilere orman yaktırıp video çektirmesi yönünde talimat verildiğine ilişkin hakkında bilgi bulunan zanlının da aralarında bulunduğu 13 şüpheliden 11'i yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda, PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği döneme ait bilgi ve fotoğraf bulunan şüphelilerin yanı sıra; örgüt adına Suriye uyruklu kişilere orman yaktırıp video çektirmesi yönünde talimat verildiğine ilişkin hakkında bilgi bulunan zanlının da aralarında bulunduğu 13 şüpheliden 11'i yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Tem Şube Müdürlüğü ekiplerince Bölücü Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Polis ekipleri PKK/KCK Terör Örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği döneme ait bilgi ve fotoğraf bulunan şüphelilerin yanı sıra; örgüt adına Suriye uyruklu kişilere orman yaktırıp video çektirmesi yönünde talimat verildiğine ilişkin hakkında bilgi bulunan zanlının kimlik ve adreslerini belirledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün sabah 13 şüphelinin yakalanması için 10 ilçede 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan 11 şüpheli sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürülürken, firari durumda olan 2 PYD/YPG mensubunun yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.