İstanbul'da Özgür Filistin Yürüyüşü düzenlendi

İstanbul'da Bağcılar Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul'da, Bağcılar Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyelerince İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "Özgür Filistin Yürüyüşü" düzenlendi.

Bağcılar'daki Çarşı Caddesi girişinde toplanan platform üyeleri, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak Bağcılar Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Platform üyeleri, meydandaki camide kıldıkları cuma namazının ardından basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Bağcılar Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Mustafa Harmanşa, İsrail'in Filistin'de bombalı saldırılarla sivilleri kadın, çocuk, yaşlı demeden katlettiğini söyledi.

Gazze'de en temel insani ihtiyaçların erişiminin engellendiğini aktaran Harmanşa, "İsrail insanları gıda, su, enerji gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıyor. Uluslararası hukuku yok sayarak sergilediği vahşetin en acımasız halini de 17 Ekim 2023 günü gerçekleştirdi. Gazze'de hava saldırısı ile hastaneye bomba yağdırarak binlerce sivili katletti." diye konuştu.

Harmanşa, bugün buradan uluslararası yetkili kuruluşlara seslendiklerini ifade ederek "Tarih kadın çocuk demeden Gazze 'ye ölüm yağdıran İsrail'in bu vahşetini ve işlediği insanlık suçunu asla unutmayacak. Filistin davası artık İnsanlık davasına dönüşmüştür. İsrail er ya da geç bu zalimliğinin, bu vahşetin hesabını verecek." ifadelerini kullandı.