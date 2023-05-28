İstanbul'da oy kullanma işlemi başladı

Türkiye genelinde yapılacak olan 28 Mayıs Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için İstanbul'da ilk oylar kullanılmaya başlandı. Sabah erken saatlerinde sandık başlarına gelen seçmenler 08.00 itibariyle oy vermeye başladı. Oy verme işlemi saat 17: 00'da sona erecek.