İstanbul'da oy kullanma işlemi başladı
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Türkiye genelinde yapılacak olan 28 Mayıs Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için İstanbul'da ilk oylar kullanılmaya başlandı. Sabah erken saatlerinde sandık başlarına gelen seçmenler 08.00 itibariyle oy vermeye başladı. Oy verme işlemi saat 17: 00'da sona erecek.
İstanbul'da oy kullanma işlemi başladı
İSTANBUL - Türkiye genelinde yapılacak olan 28 Mayıs Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için İstanbul'da ilk oylar kullanılmaya başlandı.
Türkiye genelinde yapılacak olan 28 Mayıs Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için İstanbul'da ilk oylar kullanılmaya başlandı. Sabah erken saatlerinde sandık başlarına gelen seçmenler 08.00 itibariyle oy vermeye başladı. Oy verme işlemi saat 17: 00'da sona erecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Horoz - Politika