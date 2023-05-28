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İstanbul'da oy kullanma işlemi başladı

İstanbul'da oy kullanma işlemi başladı

Politika Haberleri

Türkiye genelinde yapılacak olan 28 Mayıs Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için İstanbul'da ilk oylar kullanılmaya başlandı. Sabah erken saatlerde sandık başlarına gelen seçmenler, 08.00 itibarıyla oy vermeye başladı. Oy verme işlemi saat 17.00'da sona erecek.

Türkiye genelinde yapılacak olan 28 Mayıs Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için İstanbul'da ilk oylar kullanılmaya başlandı.

Türkiye genelinde yapılacak olan 28 Mayıs Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için İstanbul'da ilk oylar kullanılmaya başlandı. Sabah erken saatlerde sandık başlarına gelen seçmenler, 08.00 itibarıyla oy vermeye başladı. Oy verme işlemi saat 17.00'da sona erecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

28 Mayıs Seçimi İstanbul Türkiye Politika Haberler

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