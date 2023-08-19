İstanbul'da Organize Suç Örgütlerine Destek Veren Şüpheliler Serbest Bırakıldı

İstanbul'da organize suç örgütleri adına rap şarkıları yaptıkları ve sosyal medya platformlarında destek verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir karakola imza atma gibi adli kontrol hükümleri uygulanacak.

İstanbul'da, organize suç örgütleri adına rap şarkıları yaptıkları ve bu örgütlere sosyal medya platformlarında destek verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya üzerinden suç örgütlerinin propagandasının yapılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler "Heijan" rumuzlu D.T, "BIG" rumuzlu S.I. ve "CAC" rumuzlu Ş.T, İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüpheliler, "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçundan haklarında adli kontrol hükümleri uygulanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüpheliler hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "haftada bir ikametlerine en yakın karakola imza atma"yı içeren adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

Olayın geçmişi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, suç örgütü adına rap şarkıları yapıldığı, bunların örgüt üyelerince sosyal medya üzerinden sıklıkla paylaşılarak örgütün sembolü haline getirildiği, şarkıları yapan kişilerin de suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiği belirlenmişti.

Çalışmalar kapsamında incelenen şarkıları yapan ve seslendiren kişilerden "Heijan" rumuzuyla bilinen D.T, "BIG" rumuzlu S.I. ve "CAC" rumuzlu Ş.T. gözaltına alınmıştı.

"Muti" rumuzlu Muhammet N.D'nin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.