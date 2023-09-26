İstanbul'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı

İstanbul'da polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Beşiktaş, Bağcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece, Sancaktepe, Pendik ve Ümraniye gibi ilçelerde yapılan uygulamada, motosikletlilerin evrakları kontrol edildi ve GBT sorguları yapıldı.