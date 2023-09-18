İstanbul'da Motosiklet Sürücülerine Denetim Yapıldı

İstanbul'da polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinde görevli polis ve bekçilerin katılımıyla kent genelinde uygulama yapıldı. Ekipler, motosikletlilerin evraklarını kontrol etti ve GBT sorgusu yaparak üst araması gerçekleştirdi.