İstanbul'da Motosiklet Sürücülerine Denetim Yapıldı
İstanbul'da polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinde görevli polis ve bekçilerin katılımıyla kent genelinde uygulama yapıldı. Ekipler, motosikletlilerin evraklarını kontrol etti ve GBT sorgusu yaparak üst araması gerçekleştirdi.
İstanbul'da, polis ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinde görevli polis ve bekçilerin katılımıyla başta Beşiktaş, Bağcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece, Sancaktepe, Pendik ve Ümraniye olmak üzere kent genelinde uygulama yapıldı.
Ekipler, Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'ndeki uygulama noktasında durdurulan motosikletlilerin evraklarını kontrol etti.
Ekipler tarafından, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılıp üstleri arandı.